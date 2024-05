Golfer Schauffele pakt eerste majortitel, Scheffler in ongewis na arrestatie

"Ik wilde echt niet dat er een play-off aan te pas moest komen tegen Dechambeau, dan hadden we waarschijnlijk nog achttien holes moeten spelen", zei Schauffele na afloop. "Ik zei tegen mezelf: 'Dit is de kans, als je een major wil winnen moet het nu'. Het maakt me heel emotioneel om hier te winnen. Mijn vader belde net, maar ik moest snel ophangen, want hij maakte me aan het huilen."

'Free Scottie'

Scottie Scheffler, de meest besproken man van het golfweekend, eindigde op een gedeelde achtste plaats nadat hij op de ochtend voor het toernooi nog in de gevangenis belandde.

"Mijn hoofd tolt nog, maar nadat ik vrijdagochtend werd gearresteerd, was ik gelukkig nog op tijd om een aardige ronde te spelen", zei Scheffler na de eerste ronde. Tijdens het toernooi werd Scheffler 'aangemoedigd' door toeschouwers in shirts bedrukt met Schefflers mug shot en was "Free Scottie" een veelgehoorde leus.