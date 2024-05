Deense militair omgekomen bij parachute-ongeluk op Texel

De militair die gisteren zwaargewond raakte bij een parachutesprong op Texel, is overleden. Het was een Deen, maakte de krijgsmacht van zijn land vannacht bekend. Details over zijn identiteit zijn verder niet naar buiten gebracht.

De Deense militair maakte zondagmiddag een recreatieve parachutesprong boven het eiland. Het ging dus niet om een militaire oefening, maar een particuliere sprong.

Wat er precies is misgegaan bij de parachutesprong, is niet duidelijk. Wel zei de Koninklijke Marechaussee gisteren dat de man is gereanimeerd.

Forensisch rechercheurs van de marechaussee doen onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Dat onderzoek loopt nog.