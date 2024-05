Wekdienst 20/5: Termijn Zelensky zit erop • Vrouwen Ajax en Fortuna spelen bekerfinale

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De presidentiele termijn van de Oekraïense president Zelensky loopt vandaag af. Vijf jaar is hij president, maar door de oorlog lijkt het organiseren van nieuwe verkiezingen voorlopig onmogelijk.

De winnaar van de Hebban Thrillerprijs wordt bekendgemaakt. Het is de vijfde keer dat de prijs wordt uitgereikt.

Traditioneel wordt in Friesland op tweede pinksterdag de Elfstedentocht op de fiets gereden door 15.000 deelnemers.

De voetbalsters van Ajax en Fortuna Sittard spelen in Tilburg de finale van de KNVB-beker. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

In het hockey zijn de returns in de halve finales van de play-offs. De halve finale tussen de vrouwen van Amsterdam en SCHC is vanaf 16.00 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. De eerste wedstrijd in Bilthoven eindigde zaterdag in 0-0.

Wat heb je gemist?

De Iraanse president Ebrahim Raisi en minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian zijn om het leven gekomen bij een helikoptercrash. De crash was gisteren al, maar het lukte reddingswerkers lange tijd niet om het wrak te bereiken. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn ook de zeven andere inzittenden omgekomen.

De heli van Raisi en zijn gevolg stortte zondagmiddag in slecht weer neer in onherbergzaam gebied in het noordoosten van Iran, dicht bij de grens met Azerbeidzjan. Raisi was in de grensregio geweest voor de opening van een dam. Wat er precies is gebeurd, blijft vooralsnog onduidelijk. Lees hier meer over de crash en over wie Raisi was.