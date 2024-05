Werkdruk artsen neemt toe door desinformatie: 'Soms heel vervelende gesprekken'

55 procent van de ondervraagden heeft minstens een keer per week te maken met een patiënt die verkeerd is geïnformeerd. Bij 14 procent is dat dagelijks of meerdere keren per dag. "Dat aantal is verrassend hoog", zegt KNMG-voorzitter René Héman.

Huisarts Anneke Aarts uit Breda ziet dagelijks mensen in haar praktijk die online iets hebben gelezen dat niet klopt. "Het gaat dan vooral over hormonen, vaccinaties en zaken als vitamine B12. Je moet achterhalen waar de patiënt het vandaan heeft, wat hij of zij erover gelezen heeft. Vervolgens moet ik vaak praten als brugman om uit te leggen dat wat zij hebben opgezocht, niet klopt."

Uit de enquête blijkt dat het grootste deel van de patiënten met desinformatie over vaccinaties, allergieën, vitamines en anticonceptie naar de afspraak komt.