Eerste optreden Joost Klein sinds Songfestival: 'Je kunt me niet klein krijgen'

Ruim een week na zijn diskwalificatie bij het Eurovisie Songfestival heeft Joost Klein voor het eerst weer opgetreden. Hij stond gisteravond in een tent op het Freshtival in Enschede. De belangstelling was zo groot dat veel fans buiten de tent naar Klein moesten luisteren.

Klein refereerde met een paar zinnen aan het debacle in Malmö. "Mijn naam is Klein, maar je kunt me niet klein krijgen", zei hij onder meer. Op Instagram plaatste klein na de show een blauw hart met de tekst "Love always wins".

Joost Klein werd op de dag van de finale van het Eurovisie Songfestival gediskwalificeerd. Aanleiding was een klacht van een medewerker over de Nederlander. Omroep AVROTROS zei dat Klein "een dreigende beweging" had gemaakt naar de vrouw, nadat hij tegen de afspraak in zou zijn gefilmd.

De omroep vond de diskwalificatie disproportioneel, maar organisator EBU staat nog steeds achter het besluit. Begin juni moet de artiest mogelijk verschijnen bij een Zweedse rechtbank. Volgens zijn advocaat ontkent Klein elk strafbaar feit.

'Legendarisch'

Klein zei bij het optreden niets over wat er is precies gebeurd, maar zijn fans leken zo'n uitspraak niet te hebben gemist. "Was top, heb genoten", reageerde een van de toeschouwers. Ook termen als "geweldig" en "legendarisch" waren te horen. "Was leuk om hem weer te zien, na alles wat er gebeurd is", zei een andere fan.

De komende treedt Joost Klein op bij festivals in Nederland en België, waaronder Concert at Sea, Rock Zottegem en de Zwarte Cross. In augustus staat hij op Sziget in Boedapest, een van de grootste Europese festivals.