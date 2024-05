Reddingswerkers hebben zicht op helikopter waarin Iraanse president crashte

Turkije heeft de coördinaten gedeeld met de Iraanse autoriteiten. Het wrak zou op zo'n 20 kilometer van de grens met Azerbeidzjan liggen, op een steile berg. Aan de hand van die coördinaten is vervolgens naar de helikopter gezocht.

Raisi was op de terugweg van een bezoek aan Azerbeidzjan en vloog in een konvooi van drie helikopters. Zijn toestel kwam neer in de Iraanse provincie Oost-Azerbeidzjan. De andere toestellen kwamen veilig aan de grond. Wat er precies is gebeurd blijft vooralsnog onduidelijk. In eerste instantie werd op de staats-tv gesproken van een "harde landing".

Ook minister Hossein Amir-Abdollahian van Buitenlandse Zaken zat dus in de neergestorte helikopter, evenals zeven anderen. Een hoge functionaris zei tegen de Iraanse staatstelevisie dat er na het ongeluk meermaals contact is geweest met twee inzittenden.

Op de Iraanse staatstelevisie worden continu beelden uitgezonden van mensen die bidden voor de slachtoffers. Onder anderen door de hoogste leider ayatollah Ali Khamenei was daartoe opgeroepen.

Uiterst conservatief

Raisi werd in 2021 president van Iran. Daarvoor was hij de hoogste rechter van het land. Onder zijn leiding sloeg Iran een nog conservatievere weg in. Hij wordt gezien als protegé en mogelijke opvolger van de hoogste leider ayatollah Ali Khamenei.

Hij wordt door mensenrechtenorganisaties als rechter medeverantwoordelijk gehouden voor de executie van duizenden politieke gevangenen in 1988, aan het einde van de oorlog tussen Iran en Irak. Zijn presidentschap gaat ook gepaard met veel geweld: zo werden de massale protesten na de dood van Mahsa Amini in 2022 hard de kop ingedrukt.