Iraanse president Raisi omgekomen bij helikoptercrash

Daisy Mohr, correspondent Midden-Oosten:

"We weten nog veel niet over de crash, bijvoorbeeld over de oorzaak. Er wordt gesproken over hoe sterk verouderd de Iraanse luchtvaartindustrie is en dat deze helikopters niet meer helemaal up-to-date waren. Reserveonderdelen zijn door de sancties al jaren moeilijk te krijgen en daar worden dan onveilige oplossingen voor gezocht. Er gaan ook theorieën rond dat dit geen ongeluk was, maar iets anders. Iran heeft een hoop vijanden, maar voor nu valt het mee met dat soort speculaties.

In Iran zelf is de staatstelevisie sinds gisteren gestopt met de reguliere programmering: er worden gebeden uitgezonden en het werk van de reddingswerkers. Maar Raisi is lang niet bij iedereen populair. Er verschenen gisteravond al onbevestigde beelden op sociale media van mensen die feest aan het vieren waren met vuurwerk. Raisi was namelijk ook de president die protesten in zijn land met harde hand neersloeg en mensen liet oppakken. Dus Iraniërs die een heel andere koers willen voor hun land zijn hier niet heel rouwig om.

Tegelijk zullen we nog moeten zien wat voor gevolgen de dood van Raisi heeft. Hij was een hardliner binnen het Iraanse establishment en werd vaak genoemd als mogelijke opvolger van de opperste leider, de 85-jarige ayatollah Khamenei. Die zelf zei gisteren meteen dat iedereen vooral kalm moest blijven, wat er ook zou gebeuren. Hij benadrukte dat er niets ging veranderen in Iran."