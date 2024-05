Geweldsuitbarsting in zuiden van Mexico in aanloop naar verkiezingen

In het zuiden van Mexico zijn de afgelopen dagen zeker veertien mensen om het leven gekomen bij drie verschillende aanslagen op politici die zich kandidaat hadden gesteld bij verkiezingen.

Het geweld in het land is toegenomen in de aanloop naar de algemene verkiezingen van 2 juni. Bendes strijden om territorium en plegen aanslagen op politici en burgers.

Geweld in Chiapas

De zuidelijke staat Chiapas wordt verscheurd door twee kartels die vechten om de controle over het grensgebied met Guatemala. Via die route wordt door criminelen veel geld verdiend aan migranten- en drugssmokkel.

Alleen al dit jaar zijn minstens 134 mensen om het leven gebracht door politiek gemotiveerde aanslagen, onder wie 24 politici die deelnamen aan verkiezingen. Vanwege de ligging is de staat Chiapas een van de drie staten met het hoogste niveau van electoraal geweld. Alleen Guerrero en Michoacán, die het hart vormen van de Mexicaanse karteloorlog, zijn nog gewelddadiger.

Aanslagen op politici

Donderdag opende een schutter het vuur op een campagnebijeenkomst in het plaatsje La Concordia, zo'n 125 kilometer van de grens met Guatemala. Daarbij kwamen zes mensen om het leven, onder wie een jong meisje en een kandidaat-burgemeester.

Zaterdag werd een aanslag gepleegd op een andere kandidaat-burgemeester in Chiapas. Robertony Orozco, kandidaat namens regeringspartij Morena in de stad Villa Corzo, werd op de snelweg onder vuur genomen in zijn auto. Drie mensen kwamen daarbij om het leven. Orozco overleefde de aanslag, maar raakte wel gewond.

Kritiek op president

De Mexicaanse president López Obrador krijgt intussen veel kritiek op de manier waarop hij omgaat met de bendes. Hij weigert de drugskartels hard aan te pakken, zo zeggen critici.

Afgelopen vrijdag ontkende de president op een persconferentie in Chiapas dat er problemen zijn die de staatsgrenzen overstijgen. "Er zijn mensen die beweren dat Chiapas in brand staat. Nee, zoals ik heb uitgelegd ligt het probleem in deze regio en we gaan het oplossen."