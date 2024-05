Meerkamper Roosen dankzij geweldige meerkamp in Götzis naar Spelen

De afgelopen tijd werkte Roosen in Zuid-Afrika met coach Ingmar Vos (21ste bij de Spelen van Londen in 2012) toe naar de belangrijke afspraken deze zomer. In het sterk bezette Götzis groeide het zelfvertrouwen elk onderdeel.

Op zondag werd het lastiger voor hem. Zo moest hij het discuswerpen afwerken op een bijveldje, waar hij pas bij zijn derde poging een respectabele afstand liet noteren.

Ruimte voor verbetering

En het polsstokhoogspringen brak hij voortijdig af op een hoogte van 4.70 meter. De reden: kniepijn. "Een oude blessure", verklaarde Roosen achteraf. "We dachten dat we die helemaal onder controle hadden. Maar bij de eerste sprong op 4.70 meter voelde ik het opkomen en heb ik besloten geen risico te nemen."

Bij het speerwerpen pakte hij de draad weer op en in de afsluitende 1.500 meter werkte hij zich ten koste van Lindon Victor (brons bij de WK in Boedapest) en Ashley Moloney (brons bij de Spelen in Tokio) nog op naar de tweede plek.