'Diddy' na mishandelingsvideo: 'Walgde toen ik het deed en ik walg nu'

Combs zegt in zijn video dat het hem "heel erg spijt." Combs: "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden in die video. Ik walgde toen ik het deed en ik walg nu." Ook noemt hij zijn gedrag "onvergeeflijk."

Op de bewakingsbeelden van een hotel uit 2016 is te zien dat Combs achter zijn ex-vriendin aanrent, haar op de grond gooit, meerdere keren schopt en over de grond sleept.

Combs zegt in zijn video dat hij in die tijd in een heel donkere periode zat en dat hij professionele hulp heeft gezocht. "Ik ben naar therapie gegaan, ik ben naar een afkickkliniek gegaan." Verder zegt hij dat hij elke dag probeert een beter mens te worden. "Ik vraag niet om vergeving, het spijt mij echt."

De bewakingsbeelden van de mishandeling. Let op, schokkende beelden.