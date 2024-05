Norris kan het Verstappen lastig maken dit seizoen: 'Meer van dit, please!'

Norris toonde met zijn bijna-zege aan dat zijn eerste grand prix-overwinning - eerder deze maand in Miami - geen toevalstreffer is. "Het heeft lang aan me gekleefd dat ik geen racewinnaar was. Bij vlagen twijfelde ik aan mezelf. Ik heb heel veel goede races gereden, maar uiteindelijk telt alleen winst. Daarom voelt Miami als een bevrijding."

Vertrouwen voor Norris

"Ik wist dat ik het in me had", blikte Norris nogmaals terug op zijn verrassende GP-zege in Florida. "Zo'n resultaat geeft vertrouwen en dat helpt ook bij een spannende ontknoping zoals hier op Imola. Je durft dan net iets meer.

Uiteindelijk kwam Norris in Imola zeven tienden tekort. "Ik was aan het bidden voor een extra rondje. Dan had Max in ieder geval moeten verdedigen. Jammer, maar helaas."

Van teleurstelling was kort na het vallen van de vlag al niets meer te merken. Norris: "We zetten een extreem goede reeks neer. Winst in Miami, tweede hier, maar ik was ook al tweede in China. 2-1-2 dus, dat belooft veel voor de rest van het seizoen."