Zverev is met eindzege masterstoernooi Rome helemaal terug aan tennistop

Alexander Zverev heeft het masterstoernooi van Rome op zijn naam geschreven. De Duitser was in de finale met 6-4, 7-5 te sterk voor de Chileen Nicolas Jarry.

Het is de zesde keer in zijn carrière dat de 27-jarige Duitser een masterstoernooi wint, maar pas de eerste sinds 2021. Een jaar later liep hij op Roland Garros een zware enkelblessure op.

"Uiteraard is het heel bijzonder voor me om hier in Rome te winnen. Doordat het de eerste grote zege is na mijn blessure, is Rome nu een speciale plaats voor me. Het is een hele, hele speciale week", sprak Zverev in een eerste reactie.

Vierde op wereldranglijst

In 2021 won Zverev ook olympisch goud en de ATP-finals en leek hij een serieuze bedreiging te gaan vormen voor de mondiale tennistop op leeftijd: Novak Djokovic, Rafael Nadal en de in 2022 gestopte Roger Federer.

Maar de enkelblessure wierp Zverev ver terug. Dankzij zijn toernooiwinst in Rome klimt hij nu naar de vierde plek op de wereldranglijst en gaat hij als meer dan gevaarlijke outsider naar Roland Garros, dat over een week begint. Zverev speelde in zijn carrière pas eenmaal een grandslam-finale. in 2020 verloor hij de eindstrijd van de US Open van Dominic Thiem.

Op kleinere toernooien presteert Zverev vaak wel goed. In Rome boekte hij alweer de 23ste toernooizege in zijn loopbaan.