Natuur in Brabant heeft elk jaar 60 miljard liter water nodig

De natuur in Noord-Brabant heeft jaarlijks 60 miljard liter water nodig om te overleven. Voor het eerst is daar onderzoek naar gedaan door verschillende natuurorganisaties.

Ondanks de overvloedige regen van de laatste weken is de grond op veel plekken in Nederland nog te droog. Dat heeft te maken met de droge zomers van de afgelopen jaren. Daardoor is de grondwaterstand nu laag, zegt hydroloog Corine Geujen van Natuurmonumenten in het NOS Radio 1 Journaal: "De natuur ontvangt daardoor te weinig water en dat heeft ze eigenlijk wel nodig."

Volgens Geujen is er een 'onbalans' in de waterverdeling in Brabant. Naast drinkwater is er ook water nodig voor de industrie en voor boeren om hun gewassen te besproeien. "Zeker in de laatste jaren met de droge zomers is het gebruik daarvan flink toegenomen. Dat trekt allemaal aan het grondwater."

Onlangs bleek al dat de schade die de droogte heeft toegebracht aan flora en fauna steeds moeilijker te herstellen is.

Minder oppompen, meer vasthouden

Volgens Natuurmonumenten valt er genoeg neerslag in Brabant, maar een groot deel daarvan wordt afgevoerd via bijvoorbeeld sloten, kanalen en de Maas naar zee. Ongeveer 20 procent van het regenwater zakt in de bodem en vult het grondwater aan.

Om ervoor te zorgen dat de natuur toch aan voldoende water komt, moet er volgens de natuurorganisaties ongeveer 100 miljoen liter minder grondwater worden opgepompt door de boeren en de industrie.

Daarnaast hoopt Natuurmonumenten dat er bespaard wordt op het winnen van drinkwater en dat er andere manieren worden gevonden om aan drinkwater te komen. "Dus bijvoorbeeld het winterwater vasthouden en bergen en dan gebruiken als watervoorziening", zegt Geujen.

Er moet volgens Natuurmonumenten ook zo'n 250 miljoen liter water extra worden vastgehouden. Dat lijkt een hele klus. "Dat ga je niet zomaar overal doen. Maar je zou kunnen beginnen met het aanleggen van bufferzones rond natuurgebieden waar dat water kan worden vastgehouden", aldus Geujen.

