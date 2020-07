Ajax, Arena, KNVB en Manchester City slaan handen ineen om tribunes te vullen

Vanaf vandaag roepen deze partijen, onder de noemer 'Football Innovation Platform', het wereldwijde bedrijfsleven op om ideeën in te sturen als remedie tegen sfeerloze stadions, gedwongen thuisblijvende fans of complexe mensenstromen rondom een voetbalwedstrijd.

Ook Henk Markerink, directeur van de Johan Cruijff Arena, heeft al veel ideeën voorbij zien komen. "We zijn afgelopen periode ook in de Arena overladen met innovatieve ideeën van Jan en alleman. De voortekenen zijn gunstig en duiden erop dat we de komende periode echt serieuze oplossingen gaan vinden voor de vraagstukken waar we in deze coronatijd tegenaan lopen."

"Want hoe desinfecteer je straks 50.000 paar handen? Of hoe zorg je dat je met de juiste software stadions zo efficiënt mogelijk kunt indelen? En zijn er scanners en camera's die binnen enkele seconden besmettingen kunnen waarnemen of uitsluiten?"

Straks komt er een idee dat misschien wel een investering van een paar ton of een miljoen waard is.

Op een gegeven moment puilde de ideeënbus in Zeist zelfs uit. Kirkels: "Sommige mensen denken het gouden ei te hebben om de coronacrisis op te lossen in het voetbal. Nu is het tijd om gestructureerd te kijken naar alle plannen. We willen een goed en objectief beeld krijgen van wat er mogelijk is. Vervolgens gaan we met experts en betaaldvoetbalclubs de opties en haalbaarheid bekijken."

"We laten ons graag verrassen", zegt Kirkels. "Maar het is geen vrijblijvend initiatief. Doel is toch echt om op zeer korte termijn bepaalde slimmigheden, die het voetbal of de sfeer verder helpen, operationeel te maken. De tijd is de grootste vijand in dit geheel."