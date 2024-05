City voor het vierde jaar op rij kampioen van Engeland, een unieke prestatie

Door een doelpunt van Kai Havertz in de 89ste minuut won Arsenal nog met 2-1 van Everton en in Manchester werd, met Natham Aké als invaller, een treffer van West Ham vanwege hands afgekeurd. Het maakte allemaal niet meer uit.

De 53-jarige Guardiola begon in 2016 als coach van Manchester City, Het was de start van een ongekende succesperiode. De titel van vandaag was zijn zesde en de tiende in de clubgeschiedenis. De honger van de Catalaan is nog niet gestild. Zijn tijdperk is nog niet voorbij.