Herlings tweede in Frankrijk na meeslepend moddergevecht: 'Net boksen'

Daarin moest hij meerdere keren een gat dichtrijden op leider Febvre, om hem in de laatste ronde alsnog voorbij te gaan.

"Ik voelde me als een bokser in de ring, die al een paar keer acht tellen had gehad", vertelde Herlings na afloop. Wellicht geïnspireerd op het wereldtitelgevecht boksen vannacht tussen Oleksandr Oesyk en Tyson Fury. "Maar ik bleef doorgaan en wist telkens terug te keren. De tweede plaats is goed."

Met het oog op de rest van het seizoen is Herlings hoopvol. "Ik heb de snelheid, ik ben fit, maar er moeten nog een paar dingen in elkaar passen. Ik kijk in ieder geval uit naar de volgende wedstrijd over twee weken in Duitsland.