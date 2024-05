Vollering wint in Burgos derde Spaanse rittenkoers deze maand

Na de Ronde van Spanje en de Ronde van Baskenland eerder deze maand heeft Demi Vollering ook de Ronde van Burgos gewonnen. De klassementsleidster schreef zondag de vierde en laatste etappe op haar naam.

Vollering won eerder de tweede etappe en ging sindsdien aan de leiding in het klassement. In de 122 kilometer lange slotrit naar Canicosa de la Sierra kwam ze solo over de meet, met bijna een minuut voorsprong op eerste achtervolger Lucinda Brand.

De Française Évita Muzic werd derde, net voor Karlijn Swinkels, die achter Muzic de derde plaats pakte in het eindklassement.

Vertrek

Met de drie opeenvolgende zeges in Spaanse rittenkoersen neemt Vollering sportief revanche na een wat teleurstellend voorjaar. In de klassiekers kon ze geen overwinningen boeken, terwijl haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky wel uitblonk.

Begin dit wielerseizoen werd bekend dat Vollering aan het einde van het jaar vertrekt bij succesploeg SD Worx-Protime.