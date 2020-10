Warming-up: Ronaldo mag het huis uit, Schmidt heeft nog coronazorgen

Abdenasser El Khayati liet vorige week zijn contract ontbinden bij Qatar SC en is dus transfervrij. Een terugkeer naar de eredivisie lonkt, want hij heeft een gesprek gehad met FC Groningen. Na het weekend geeft de begaafde middenvelder uitsluitsel.

El Khayati speelde 2,5 jaar voor ADO en verkaste vorig seizoen naar Qatar. In januari 2017 kwam hij op huurbasis over van Queens Park Rangers. In de zomer die volgde nam ADO hem definitief over.

De middenvelder kende daarna een uiterst succesvol jaar. Hij was maar liefst betrokken bij 29 doelpunten. De geboren Rotterdammer maakte 17 doelpunten en leverde 12 assists voor ADO.

El Khayati speelde eerder onder meer voor FC Den Bosch, NAC Breda, Olympiakos Nicosia en Queens Park Rangers. In het seizoen 2014/2015 speelde hij zelfs nog op amateurniveau bij Kozakken Boys, waar hij Groningen-trainer Danny Buijs meemaakte.