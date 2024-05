NEC zet met zesde plaats kroon op prachtseizoen, Sparta blijft achtste

NEC heeft het reguliere seizoen met een 1-4 competitieoverwinning bij Almere City in stijl afgesloten. De verliezend bekerfinalist stelde daarmee de zesde plaats in de eredivisie veilig. FC Utrecht werd zevende, Sparta Rotterdam bleef achtste na een 2-1 overwinning op sc Heerenveen en Go Ahead Eagles werd negende.

Met plek zes en zeven verzekerden NEC en FC Utrecht zich van thuisvoordeel in de play-offs om een plaats in de tweede voorronde van de Conference League. In de halve finales ontvangt NEC donderdag Go Ahead Eagles en FC Utrecht neemt het thuis op tegen Sparta.

Afscheid coach Pastoor

Almere had bij winst zelfs nog twee plekken kunnen stijgen, maar kende met de dertiende plaats sowieso een memorabel debuutseizoen op het hoogste niveau. Heerenveen besloot het seizoen op de elfde plaats.