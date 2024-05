Excelsior gaat onderuit tegen Feyenoord en moet via play-offs degradatie voorkomen

Uit een strafschop zorgde Lutsharel Geertruida voor het vierde Feyenoord-doelpunt.

Dat De Jong in Eindhoven - eveneens uit een strafschop - de 2-1 maakte en het via een eigen doelpunt nog 3-1 werd, was voor RKC niet desastreus. Op doelsaldo bleven de Waalwijkers Excelsior namelijk ruim voor.

Heracles Almelo was voorafgaand aan de laatste speelronde ook nog niet helemaal zeker van lijfsbehoud, maar het 0-0 gelijkspel tegen Fortuna Sittard was genoeg om op eigen kracht in de eredivisie te blijven.