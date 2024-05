Vitesse neemt afscheid met gelijkspel tegen Ajax, Volendam verliest op valreep

Hoewel de club serieus in het voortbestaan wordt bedreigd, was de sfeer in de Gelredome opperbest. Zeker nadat Amine Boutrah na een slim overstapje van Marco van Ginkel na een kwartier de 1-0 binnen schoot.

Kort voor rust kwam Ajax op gelijke hoogte, toen Kroatisch international Josip Sutalo zijn eerste competitietreffer in Amsterdamse dienst maakte.

In de 78ste minuut nam Vitesse weer de leiding. Nadat Ajax-spis Brian Brobbey een flinke kans had laten liggen, counterde de thuisploeg via Kacper Kozlowski naar de 2-1.

De Gelredome vierde feest, al was de gelijkmaker van Steven Berghuis in blessuretijd nog wel een domper op de vreugde.

Door de puntenaftrek is Vitesse met zes punten de slechtste ploeg ooit in de eredivisie. Dat bedenkelijke record wordt overgenomen van RBC Roosendaal, dat in 2006 degradeerde met negen schamele punten. Voor het eerst sinds het seizoen 1988/89 zal Vitesse na de zomer ontbreken op het hoogste niveau.

Volendam

FC Volendam leek lange tijd eveneens met opgeheven hoofd de afzink naar de Keuken Kampioen Divisie te gaan maken. Het thuisduel met subtopper Go Ahead Eagles leek lange tijd uit te monden in een gelijkspel. Maar in de 89ste minuut maakte Enric Llansana de 1-2 voor de ploeg uit Deventer.

Luke Le Roux gaat de boeken in als de voorlopig laatste doelpuntenmaker van Volendam in de eredivisie. De Zuid-Afrikaan wiste kort voor rust de openingstreffer van Philippe Rommens uit.

Go Ahead Eagles sluit het seizoen af op de negende plaats en mag het in de play-offs om Europees voetbal opnemen tegen NEC. In de andere halve finale treffen FC Utrecht en Sparta Rotterdam elkaar.