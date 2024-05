Twente naar voorrondes Champions League na zege op Zwolle, AZ eindigt als vierde

Dat de strijd om de derde plek bij aanvang van speelronde 34 nog spannend was, kwam doordat AZ twee weken geleden FC Twente met 2-1 had verslagen. Plots kwamen de Tukkers zo binnen handbereik van AZ, dat vorige week ook won bij Go Ahead Eagles.

Twente hield vorige week met een dikke thuiszege op Volendam (7-2) wel alles in eigen hand. Maar neutrale voetbalfans hoopten stiekem al op een ultiem scenario waarbij een beslissingswedstrijd zou moeten worden gespeeld.

Twente moest zich op de laatste speeldag houden aan de simpele opdracht: winnen in Zwolle. Toch moeten de zenuwen in de spieren zijn geslopen toen AZ in een oogwenk op een 2-0 voorsprong kwam tegen FC Utrecht.

AZ virtueel derde

Utrecht was in Alkmaar in de openingsfase veel dwingender dan AZ, maar in twee minuten tijd kwam de thuisploeg via Mees de Wit (volley) en Ruben van Bommel (lob) wel op voorsprong. Daarmee ging AZ op basis van doelsaldo (+34 om +32) virtueel over Twente heen op de ranglijst.

Twente, dat startte met Przemyslaw Tyton in plaats van de opnieuw vader wordende eerste doelman Lars Unnerstall, moest gewoon doorgaan waar het mee begonnen was: aanvallen en kansen creëren. Een 1-0 zege was nog steeds voldoende, maar toen zelfs de door Ruud van Nistelrooij getrainde goaltjesdief Sem Steijn van dichtbij niet scoorde (paal), was duidelijk dat het een nerveuze middag ging worden voor de Tukkers.

De bal wilde er lang niet in. Twee keer stuitte Mitchell van Bergen op doelman Jasper Schendelaar en ook een vrije trap van Steijn daalde net te laat.