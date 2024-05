Verstappen boekt derde zege in Imola na onverwacht spannende slotfase

Het was een race waarin er lange tijd weinig spektakel was, op een paar incidentjes na. Sergio Pérez en Lewis Hamilton maakten enkele uitstapjes door het grind. Alexander Albon moest vroeg in de race een pitstop maken omdat een van zijn wielen niet goed vastzat. Het leverde hem ook nog een tijdstraf op.

Bij Fernando Alonso vloog een van zijn remmen in de brand tijdens zijn pitstop. Eenmaal weer op snelheid doofde het vuur.

Comeback Norris

Met nog twintig ronden te gaan, begon Norris ineens hard in te lopen op Verstappen. Eerder in de race werd de Engelsman nog op de hielen gezeten door Charles Leclerc, nu was hij echt sneller.

Het kwam niet door een foutje van Verstappen, of door het feit dat die even de banden wilde laten afkoelen door tijdelijk het tempo te verlagen. De Nederlander klaagde over zijn banden en Norris verkleinde het gat. Van 7,5 seconden met nog twintig ronden te gaan, was het verschil met nog enkele ronden te gaan slechts 1,5 seconden.