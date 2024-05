Verstappen boekt derde overwinning in Imola na onverwacht spannende slotfase

Max Verstappen heeft voor de derde keer de Grand Prix van Emilia-Romagna gewonnen. De drievoudig wereldkampioen was op het circuit van Imola na 2021 en 2022 andermaal de beste.

De van poleposition vertrokken Verstappen, die met acht pole's op een rij het record van de legendarische Braziliaan Ayrton Senna had geëvenaard, reed lange tijd onbedreigd naar de overwinning.

De Nederlander pakte de koppositie bij de start en reed gecontroleerd weg. Zijn voorsprong op nummer twee Lando Norris liep op naar 6,5 seconden.

Comeback Norris

In de slotfase liep Norris echter ineens hard in op Verstappen. De drievoudig wereldkampioen klaagde over zijn banden en Norris verkleinde het gat met flinke stappen.