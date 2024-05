Volleybalsters boeken belangrijke zege op Duitsland in strijd om olympisch ticket

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Polen stuurde Koslowski een ander basisteam het veld in. Onder anderen Celeste Plak raakte haar basisplaats kwijt. In haar plaats begon Elles Dambrink, die de wedstrijd eindigde als topscorer van het team.

De eerste vier punten van de wedstrijd waren voor Nederland, maar die voorsprong verdween snel weer. Eenzelfde scenario als tegen de Polen dreigde, maar in de beslissende fase was er opnieuw een gat van vier punten in het voordeel van Nederland. Dit keer hield de ploeg de voorsprong wel vast tot het einde: 25-21.

Duitsland trekt stand in sets gelijk

De in de eerste set goed ingevallen Nova Marring mocht in plaats van Anne Buijs beginnen aan de tweede set. En de linkshandige speelster, die vorige zomer de grote verrassing was in de selectie van Koslowski, maakte het de Duitsers behoorlijk lastig met haar listige services en harde smashes.

Maar het was niet genoeg voor Nederland om de tweede set te winnen. Duitsland maakte minder fouten dan in de eerste set, terwijl Nederland vooral in de slotfase wel de nodige eigen fouten maakte. Met 25-21 trokken de Duitsers aan het langste eind.