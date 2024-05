Slowaakse premier Fico buiten levensgevaar

De Slowaakse premier Fico is buiten levensgevaar. Dat zeggen zijn minister van Defensie Kalinak en de hoofdarts van het ziekenhuis waar hij is opgenomen. "Toch is zijn situatie nog altijd ernstig en zal hij lange tijd nodig hebben om te herstellen."

Een overplaatsing van de 59-jarige premier naar een ziekenhuis in de hoofdstad Bratislava zit er voorlopig nog niet in. Kalinak voegde eraan toe dat zijn team ervan overtuigd is dat Fico's fysieke conditie "zo sterk is dat ze dagelijkse verbetering zullen gaan zien".

De Slowaakse premier werd woensdag neergeschoten na een kabinetsvergadering in de plaats Handlová. Hij werd vier keer geraakt toen hij buiten handen wilde schudden met het publiek.

De verdachte, de 71-jarige Juraj C, is voor verhoor naar de stad Pezinok gebracht. Hij blijft voorlopig vastzitten. Uit de eerste verhoren is volgens minister Kalinak gebleken dat de verdachte duidelijk een politiek motief had.