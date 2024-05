25 jaar Marktplaats: bijna alles is te koop, van tram tot nier

Van rolluiken tot oldtimers en zelfs van een echte tram tot een werkende nier, bijna alles was of is te vinden op Marktplaats. Het platform om online tweedehandsspullen aan te bieden viert vandaag zijn 25ste verjaardag.

Ook al zijn concurrenten als Vinted en Facebook Marketplace gelanceerd, Marktplaats blijft populair met ongeveer 350.000 nieuwe advertenties per dag. Op elk willekeurig moment staan er bijna 19 miljoen advertenties op Marktplaats.

Bijzondere advertenties

In 2023 werd het meest gezocht op 'gratis'. Ook camper, fiets, auto, scooter en lego staan in de top 10 van vorig jaar. De snelst stijgende zoekwoorden in 2023 waren onder andere Vermeer -waarschijnlijk door de tentoonstelling in het Rijksmuseum- en VanMoof. Na de berichten over het mogelijke faillissement werd in een week tijd ruim 1 miljoen keer naar de e-bike gezocht.

De bijzonderste advertenties werden eerder geplaatst. In 2022 bood De Elektrische Museumtramlijn Amsterdam een historische tram aan uit 1957.

In 2013 plaatste Marc uit Amersfoort een bizarre advertentie: Hij bood zijn nier te koop aan voor 50.000 euro. Naar eigen zeggen alleen om te zien hoe daar op zou worden gereageerd. De enige reactie die hij kreeg kwam uit onverwachte hoek: van de politie. Binnen een paar uur stonden agenten voor zijn deur nadat Marktplaats hen had gealarmeerd. Uiteindelijk werd hij vrijgesproken omdat niet bewezen was dat hij winst wilde maken.

In de 25 jaar dat Marktplaats bestaat, werden nog veel meer opmerkelijke producten aangeboden, zoals een tafeltje uit Paleis Soestdijk, het tijdschrift Nieuwe Revu, een draagvleugelboot van Connexxion en de Bassie en Adriaan-auto mét caravan.