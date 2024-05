Judoka Tsjakadoea verslaat wereldkampioen, maar is even later toch klaar op WK

Emiel Jaring drong eerder op de dag in dezelfde gewichtsklasse als Tsjakadoea niet door tot de achtste finales. De 24-jarige Nederlander verloor met een straf voor passiviteit van de Fransman Romain Valadier Picard.

Van Krevel uitgeschakeld

Voor Naomi van Krevel was het WK in Abu Dhabi op de eerste dag snel voorbij. In de klasse tot 52 kilogram verloor ze in de tweede ronde van Rosa Gyertyas. Van Krevel, die in oktober in dezelfde hal debuteerde op grandslamniveau en verraste met brons, kreeg tegen de Hongaarse drie straffen vanwege passiviteit.