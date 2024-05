Oekraïne en Rusland melden droneaanvallen over en weer

Rusland en Oekraïne hebben elkaar afgelopen nacht en vanochtend opnieuw bestookt met drones en raketten. Bij een luchtaanval op de Oekraïense stad Charkiv zijn vanmorgen vier mensen gedood en acht mensen gewond geraakt, zeggen de lokale autoriteiten.

Oekraïne heeft 37 Iraanse Shahed-drones neergehaald in acht regio's waaronder Kyiv, Odesa en Cherson. Volgens de gouverneur van Odesa zijn daar twintig drones neergeschoten. Een kantoorgebouw raakte beschadigd en er viel puin in een woonwijk, maar daarbij vielen geen doden of gewonden.

Raffinaderij en een mijnenveger

Een woordvoerder van de Oekraïense marine zegt dat die afgelopen nacht een Russische mijnenveger in de Zwarte Zee tot zinken heeft gebracht. Die claim kan nog niet worden bevestigd. Oekraïne heeft vaker succesvolle aanvallen met zeedrones uitgevoerd waarbij Russische marineschepen zijn vernietigd.

Rusland meldt verder een nachtelijke aanval van ten minste zestig drones vanuit Oekraïne. De door Rusland bezette Krim werd volgens het Russische ministerie van Defensie aangevallen met negen ATACMS, langeafstandsraketten van Amerikaanse makelij die een bereik hebben van 300 kilometer. Al die drones en raketten zouden uit de lucht zijn geschoten.

Een van de doelen voor Oekraïne was volgens Rusland de Slavjansk-olieraffinaderij in het zuiden. Een woordvoerder van de raffinaderij zegt tegen het Russische staatspersbureau TASS dat het de hevigste aanval was in dagen. Er zou geen sprake zijn van schade, maar de productie moest wel worden stilgelegd. De raffinaderij in de regio Krasnodar verwerkt ongeveer 1 miljoen vaten olie per dag.

De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij extra manschappen nodig heeft. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp (Nieuwsuur) sprak met militairen in de loopgraven bij Donetsk: