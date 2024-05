Ex-informateur Remkes vindt Plasterk ongeschikt als premier: 'Naam aangetast'

Ex-informateur Johan Remkes vindt dat Ronald Plasterk geen premier van Nederland moet worden. Hij zegt in het tv-programma WNL op Zondag dat het "buitengewoon" lastig voor Plasterk is om premier te worden. Plasterk ligt onder meer onder vuur vanwege de 'patentenkwestie'.

Remkes adviseert Plasterk om zijn "conclusies te trekken", omdat de integriteit van het ambt van premier boven alle twijfel verheven moet zijn. "Als er stevige verwijten te maken zijn, wordt het wel een hele lastige", aldus Remkes (72), die met zijn politieke ervaring veel gezag heeft in Den Haag.

PvdA'er Plasterk was een van de informateurs van het aanstaande kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB en is de premierskandidaat die PVV-leider Wilders in zijn hoofd heeft. Wilders heeft hem overigens nog niet officieel naar voren geschoven, terwijl het hoofdlijnenakkoord afgelopen donderdag wel gepresenteerd is.

Rondom Plasterk spelen een aantal heikele kwesties. Allereerst zijn de verhoudingen tussen Plasterk en NSC-leider Omtzigt niet goed en twijfelt laatst genoemde aan de geschiktheid van Plasterk. Dat heeft ook te maken met berichtgeving van NRC over Plasterks bedrijf in kankertherapieën dat hij voor miljoenen verkocht. Het Amsterdam UMC onderzoekt of dat wel volgens de regels is gegaan, omdat het ziekenhuis en een andere onderzoeker buiten de boot vielen.

Door de openbare ophef is het aanzien van het politieke proces geschaad, zegt Remkes bij WNL Op Zondag: