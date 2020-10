Wüst blij te mogen schaatsen: 'Maar het is wel anders dan anders'

Wüst: 'Blij dat we een NK mogen hebben, dat is een voorrecht' - NOS

"Laten we voorop stellen dat ik blij ben dat we mógen schaatsen." Ireen Wüst begint vandaag, net als de andere Nederlandse schaatsers, aan de NK afstanden. "Maar het is wel anders dan anders."

"Het is natuurlijk een voorrecht dat we een NK mogen hebben", aldus Wüst voorafgaand aan de Nederlandse kampioenschappen, die van 30 oktober tot en met 1 november worden gehouden. De 34-jarige schaatsster doelt daarmee op de coronamaatregelen, waardoor veel sport in Nederland is stilgelegd.