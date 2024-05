Met iedere versie worden AI-tools beetje menselijker: 'Spelen met vuur'

Een vrolijke vrouwenstem, die op zo'n beetje elke vraag bijna direct een antwoord paraat heeft én empathisch kan reageren op de vraagsteller. Dat was de manier waarop techbedrijf OpenAI de wereld deze week kennis liet maken met de nieuwste versie van zijn technologie.

Wat begon als een op basis van kunstmatige intelligentie (AI) gerunde chatbot via een tekstvenster, verandert in rap tempo in een virtuele vriend of vriendin om mee te praten. Dat kan werken, maar deskundigen zien ook risico's.

In de presentatie van OpenAI, die nog geen half uur duurde, werd de nieuwste versie van tekstgenerator ChatGPT getoond. Wat meteen opviel, was dat versie GPT-4o een stuk menselijker overkomt. Er zitten bijvoorbeeld geen ongemakkelijke stiltes meer tussen een vraag en antwoord, de AI-stem kan via intonatie een soort emotie laten doorklinken en het is ook mogelijk razendsnel iets te vertalen.

Helpen kalmeren

Een van de voorbeelden was dat ChatGPT werd gevraagd om een van de presentatoren - die voor de gelegenheid zogenaamd nerveus was voor de presentatie - te helpen te kalmeren. "O, je doet nu een live presentatie", zei de AI-stem. "Dat is geweldig. Haal diep adem en bedenk: jij bent de expert."

Daarnaast kan de technologie de wereld 'herkennen'. Zo werd de AI-tool verzocht om iets te bekijken wat was opgeschreven. "Ah, ik zie het", was te horen, "ik hou van ChatGPT, dat is zo lief van je."

Vanaf 1.31 is hieronder een demonstratie van de stem van GPT-4o te zien: