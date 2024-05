Als trotse vader is Stengs bij Feyenoord 'volwassener, beter en slimmer'

De ideeën van Slot overtuigden Stengs om naar Rotterdam te komen: "We hadden door de jaren heen af en toe contact. Hij heeft zich in die tijd ontwikkeld als trainer. Hoe hij dingen overbrengt, de oefenstof en het tactische gedeelte. We spelen wel anders dan we bij AZ deden."

Stengs heeft profijt van de werkwijze van Slot, die van hem dit seizoen een betere speler maakte. "Hij heeft me het spelletje nog beter leren begrijpen en uitgelegd wat er wordt gevraagd in bepaalde situaties. Onder Slot ben ik beter én slimmer geworden."

'Lakse houding kleeft een beetje aan me'

Toch is er nog genoeg om aan te werken. Stengs wil "gieriger' worden in het maken van doelpunten. Hij wil sneller herkennen in welke situaties hij waar op het veld moet zijn. Ook blijft zijn lakse houding wanneer het even tegenzit een puntje van kritiek, al is hij het daar zelf niet mee eens.

"Dat kleeft een beetje aan me", vertelt Stengs. "Maar ik denk niet dat dit zo is. Ik denk dat ik dit seizoen nauwelijks wisselvallig ben geweest en van waarde was met mijn creativiteit en assists. Ik heb dit seizoen sowieso vaak genoten van ons spel."