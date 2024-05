Ferrari en McLaren dromen en twijfelen: is Verstappen verslaan realistisch?

"Miami was een geweldig weekend. Ik heb mijn eerste grand prix-zege geweldig gevierd", zegt Norris over het Florida-feest. "Details ga ik niet delen, maar het was 'as good as it gets' en ik heb een nacht overgeslagen. Het was onvergetelijk, maar hier in Imola doen we weer normaal. Beide voeten op de grond, met het glas halfvol."

Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari zal McLaren weer ouderwets moeten knokken voor een podium, voorspelt Norris. "Ik had in Miami nieuwe onderdelen die meteen werkten. Zonder die updates zouden we goed zijn geweest, maar niet zó goed. Het team heeft terreinwinst geboekt en mijn zege is goed voor het moreel. De pitstops gingen al fantastisch. Het zelfvertrouwen is nu nog verder opgekrikt."

"In Miami hadden viel alles op zijn plek, hadden we wind mee en een beetje mazzel", analyseert Norris. "We haalden het maximale uit de auto en onze mensen, maar het is een illusie om te denken dat dat nu overal lukt. We zijn niet consistent genoeg. Al denk ik daar misschien anders over als we weer winnen."