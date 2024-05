Frankrijk zet 600 agenten in voor 'grote operatie' in Nieuw-Caledonië

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Darmanin heeft een "grote operatie" aangekondigd in het Franse overzeese gebiedsdeel Nieuw-Caledonië, waar het al dagen onrustig is. Meer dan 600 politieagenten worden ingezet om de volledige controle terug te krijgen over de 60 kilometer lange weg tussen hoofdstad Nouméa en de luchthaven.

Onder de agenten zijn zo'n honderd leden van de Franse antiterreureenheid. "Moed en standvastigheid aan onze gendarmes om de Republikeinse orde te herstellen", zegt Darmanin op X.

In het gebiedsdeel ten oosten van Australië braken rellen uit nadat wijzingen van de regels rond de provinciale verkiezingen werden aangekondigd. De Franse Tweede Kamer stemde eerder deze week in met een plan om Fransen die minimaal tien jaar in Nieuw-Caledonië wonen hierbij ook stemrecht te geven. Tot nu toe mochten alleen mensen en hun kinderen stemmen die al voor 1998 op het eiland woonden.

Tot grote woede van de inheemse Kanaken, die vrezen dat hun stem nu minder waard wordt. De Kanaken strijden al jaren voor onafhankelijkheid van Frankrijk. Na het besluit van de Franse Tweede Kamer braken er rellen uit, werd er geplunderd en brand gesticht.

'Belegering'

Delen van hoofdstad Nouméa zijn tot no-gozone uitgeroepen en de burgemeester sprak van een "belegering" van de stad. De noodtoestand is uitgeroepen op de eilandengroep, er geldt op sommige plaatsen een avondklok en zeker 230 relschoppers zijn aangehouden.

De Franse autoriteiten maakten gisteren melding van een zesde dode bij de onlusten die nu bijna een week aanhouden. Het slachtoffer kwam om het leven bij een vuurgevecht met ordetroepen op een van de vele geïmproviseerde barricades die de wegen op het eilanden blokkeren. Twee anderen raakten ernstig gewond.