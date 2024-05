Ierse zakenman en oud-rugbyspeler Tony O'Reilly (88) overleden

Na zijn rugbycarrière groeide O'Reilly uit tot een van de rijkste zakenlieden ter wereld. Op 26-jarige leeftijd, toen hij nog rugby speelde, richtte hij Kerrygold-boter op, wat nog altijd een van de bekendste internationale Ierse merken is.

Tien jaar later werd hij topman bij Heinz. Hij volgde in 1987 de zoon van de oprichter op en werd zo het eerste niet-familielid dat voorzitter werd. De omzet steeg gedurende de achttien jaar dat hij aan het roer stond van 900 miljoen naar 11 miljard dollar. Toen hij met pensioen ging in 1994 was hij de eerste miljardair van Ierland.

Mediamagnaat

O'Reilly investeerde ook in diverse media, waaronder The Independent en andere krantentitels en radiostations over de hele wereld. Zijn mediaconglomeraat had echter zwaar te lijden onder de financiële crisis van 2008. Toen hij in 2009 de leiding aan zijn zoon overdroeg, waren de kranten nog maar een fractie waard van het bedrag waar O'Reilly ze voor had gekocht. Tegelijkertijd liepen de schulden op. Drie jaar later verloor de familie de leiding over het bedrijf.

Zijn fortuin verdampte verder toen de fabrikant van luxe serviesgoed Waterford Wedgwood in 2009 op de fles ging. O'Reilly zag daardoor honderden miljoenen aan investeringen in rook opgaan.

De Ierse premier Simon Harris noemt O'Reilly in een verklaring op X "een grootheid op sportief gebied, in het zakenleven en de media, die in alle drie een blijvende erfenis achterlaat. Hij was een pionier en baande een pad dat veel andere internationale zakenmensen uit Ierland zouden volgen".

O'Reilly overleed in een ziekenhuis in zijn geboortestad Dublin na een kort ziekbed.