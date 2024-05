Oesyk dient Fury eerste profnederlaag toe en kroont zich tot onbetwiste bokskampioen

Fury, wereldkampioen van boksbond WBC, had het heel zwaar tegen Oesyk, de kampioen van boksbonden WBA, IBF en WBO.

Dat was ook niet zo verwonderlijk want de statistieken van beide mannen zijn indrukwekkend. De 35-jarige Fury won 34 van zijn 35 partijen en hield het een keer op een gelijkspel. Oesyk was ook ongeslagen, met 21 zeges in 21 partijen.

In de eerste rondes had de Oekraïner, in 2012 al olympisch kampioen, het overwicht ook al deed grappenmaker Fury er alles aan om te laten zien dat het hem niet deerde. Gaandeweg de partij kreeg de Engelsman steeds meer grip op het gevecht en begon hij Oesyk flink pijn te doen. Vooral in de zesde ronde leek de Oekraïner flink aangeslagen.

Fury bijna knock-out

Een pittige linkerhoek van Oesyk in de negende ronde deed Fury juist veel pijn en het had niet veel gescheeld of Fury was knock-out gegaan. De Engelsman bleef na wat heen en weer geslingerd te worden door zijn tegenstander wonderwel op de been en met veel pijn en moeite haalde hij de bel.

Het gaf Fury even ruimte om op adem te komen voor de laatste paar rondes. Daarin bleven beide boksers elkaar bestoken, maar een beslissing viel er niet. De juryleden mochten daarna het verdict geven en dat mondde uit in de winst voor Oesyk.