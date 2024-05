Zeven Drentse amateurvoetballers raken gewond bij val uit open bus

In het Drentse Borger zijn zeven amateurvoetballers gewond geraakt bij een val uit een open bus. Vijf gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor een behandeling of controle, twee anderen zijn naar de huisartsenpost gebracht om te worden gehecht, meldt RTV Drenthe. Volgens een politiewoordvoerder raakte geen van allen levensgevaarlijk gewond.

Het eerste elftal van SV Borger vierde het kampioenschap in de vierde klasse met een tour in een open bus. Volgens een bestuurslid van de club brak in een bocht de reling van de bus af, waarop de spelers van de bus vielen. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook werd een traumateam opgeroepen.

Na vertrek plaatste de club nog een filmpje op X: