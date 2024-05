ADO plaatst zich ten koste van De Graafschap voor halve finales play-offs om promotie

Ook na de hervatting leek er voor ADO nog weinig aan de hand. Vlak voor het ingaan van het 'Haags Kwartiertje' veranderde dat volledig. Niet ADO, maar De Graafschap profiteerde van deze steun in de rug van het thuispubliek.

Comeback

Binnen zeven minuten scoorden de bezoekers tweemaal. Eerst via de knie van Ralf Seuntjens, die na een weinig productieve basisplaats in de eerste wedstrijd juist op de bank moest plaatsnemen. Vervolgens nam aanvoerder Fortes even later het tweede Doetinchemse doelpunt voor zijn rekening.

Plots had De Graafschap nog maar één goal nodig om een verlenging af te dwingen. En dan moest ADO ook nog eens verder met tien man, nadat Absalem in de 78ste minuut werd weggestuurd. Hij trapte de bal uit frustratie weg en ontving zijn tweede gele kaart.

De Graafschap voelde dat er wat te halen viel, zette een slotoffensief in en dwong ADO tot verdedigen. Via Seuntjens kregen de bezoekers in blessuretijd de kans op de benodigde derde treffer, maar de spits kreeg de bal er van dichtbij niet in.