WK-zilver voor BMX'er Kimmann, Smulders naast podium in finale

BMX'er Niek Kimmann is er bij de WK niet in geslaagd om voor de derde keer wereldkampioen te worden. In het Amerikaanse Rock Hill eindigde de 27-jarige renner in de finale als tweede achter de Fransman Joris Daudet.

De 27-jarige Kimmann plaatste zich eerder op de avond samen met Jaymio Brink en Dave van der Burg soepeltjes voor de halve finales. Daarin was het alleen Kimmann die de finale haalde. De olympisch kampioen van Tokio kwam als derde over de streep, Van der Burg eindigde als zevende.

Brink eindigde na een val van regerend wereldkampioen Romain Mahieu als vijfde in zijn halve finale.

Finale

Na zijn titels in 2015 en 2019 ging Kimmann aan het einde van de dag op voor zijn derde gouden plak. In de finale trof hij onder meer oud-wereldkampioenen Joris Daudet en Alfredo Campo. Ook de nummers twee en drie van de Spelen in Tokio, Kye Whyte en Carlos Ramírez, waren van de partij.

Kimmann was als een van de beste weg en ging als koploper de eerste bocht in. Daarna werd hij verschalkt door Daudet, de wereldkampioen van 2011 en 2016.

De Nederlander probeerde zich nog naar voren te vechten, maar Daudet was gevlogen. Kimmann kon zich echter troosten met zijn derde zilveren WK-plak en de bevestiging dat het met zijn vorm zo vlak voor de Olympische Spelen wel goed zit.