Bakker voldoet in Nijmegen aan EK-limiet, pakt Nederlandse titel 10.000 meter

Veerle Bakker heeft zaterdag op de 10.000 meter onder de limiet gelopen voor de Europese kampioenschappen atletiek, die volgende maand worden gehouden in Rome. De 26-jarige atlete was tijdens de Next Generation Athletics in Nijmegen een halve minuut sneller dan de EK-limiet.

De Amersfoortse noteerde een tijd van 32.36,64. Voor Nederlandse atleten bedraagt de EK-limiet bij de vrouwen 32.45,40. De race winnen deed Bakker, die ook aan steeplechase en veldlopen doet, overigens niet. Ze eindigde als tweede, achter Chloé Herbiet uit België.

Nationale titel

Wel kwam Bakker als eerste Nederlandse over de finish en daarmee heeft ze ook de nationale titel gepakt op dit onderdeel. De 10.000 meter geldt op het eendaagse evenement in Nijmegen als Nederlands kampioenschap.

Bij de mannen ging de nationale titel naar Frank Futselaar, die met een tijd van 29.01,45 tweede werd achter de Belgische Nicolaï Saké. Met die tijd was de 32-jarige Futselaar bijna een minuut langzamer dan de EK-limiet van 28.10,69.

Op de andere onderdelen, zoals de 800 meter, gemengde estafette of steeplechase, is tijdens de Next Generation Athletics geen Nederlandse titel te verdienen.

De Next Generation Athletics maakt sinds begin dit jaar deel uit van de World Athletics Continental Tour, na de Diamond League het tweede niveau in de atletieksport. In Nederland is de Fanny Blankers-Koen Games de enige andere wedstrijd met deze status.