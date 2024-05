NRC: mogelijk claims tegen Plasterk na patent in de Verenigde Staten

Een patent waarop Ronald Plasterk het alleenrecht heeft geclaimd, wordt naar verwachting binnenkort in de Verenigde Staten toegekend. Dan kunnen fouten die Plasterk bij de aanvraag voor het patent heeft gemaakt ook daar aan het licht komen. Dat zegt octrooispecialist Koos Rasser tegen NRC. Volgens hem kan het patent daarmee ongeldig en waardeloos worden, wat tot claims van benadeelden tegen Plasterk zou kunnen leiden.

NRC schreef eerder dat microbioloog Plasterk na zijn ministerschap miljoenen heeft verdiend aan patenten voor een kankertherapie, terwijl een andere wetenschapper en het Amsterdam UMC er bekaaid vanaf kwamen. Het Amsterdam UMC onderzoekt de kwestie, in overleg met Plasterk, en wil, ook vandaag, niet op de resultaten daarvan vooruitlopen. "Maar als er meer bekend is, zullen we dat melden", laat het academisch ziekenhuis aan de NOS weten.

Politiek gevoelig

De kwestie ligt politiek gevoelig, omdat oud-informateur Plasterk genoemd wordt als kandidaat-premier van het nieuwe kabinet. Volgens Haagse bronnen wil PVV-leider Wilders hem graag op die post, maar heeft onder meer NSC vragen over de patentenkwestie. Naar verluidt hebben NSC-voorman Omtzigt en Plasterk gisteren een gesprek gehad. Niet bekend is wat daar uit is gekomen.

Volgens NRC is de kern van het probleem dat Plasterk bij patentaanvragen ten onrechte claimde de enige uitvinder van bepaalde kankervaccins te zijn.

Plasterk zegt dat hijzelf, de toenmalige directeur van het AMC (de voorganger van het UMC) en de andere onderzoeker zes jaar geleden hebben geoordeeld dat hij de uitvinder was op deze patentaanvraag.

Nieuwe excuusbrief

NRC meldt vandaag ook dat hoogleraar medische oncologie Kees Punt gisteren een appje naar Plasterk heeft gestuurd, naar aanleiding van diens excuusbrief aan Omtzigt in De Telegraaf. Plasterk bood in de brievenrubriek zijn verontschuldigingen aan voor zijn uitlatingen in een Kamerdebat over het gebruik van zijn dienstauto door Omtzigt.

Volgens NRC was Punt hoofd van de afdeling medische oncologie van het Amsterdam UMC (toen nog AMC) in de tijd dat ook Plasterk daaraan verbonden was. In de app aan Plasterk zou Punt suggesties voor een nieuwe excuusbrief hebben gedaan: "Sorry voor mijn gebrek aan integriteit, ik had geen gegevens van collega-wetenschappers mogen gebruiken zonder hen hierin te betrekken." In een reactie zegt Plasterk tegen NRC dat wat in het appbericht staat onwaar is.

NRC schrijft verder dat advocaat Henri Sarolea op persoonlijke titel aangifte heeft gedaan tegen Plasterk wegens valsheid in geschrifte. Volgens de advocaat kloppen de jaarrekeningen van het bedrijf op verschillende punten niet. Daarover zegt Plasterk dat als in een jaarrekening onverhoopt een onvolkomenheid is geslopen dat zonder intentie is gebeurd en dat het bedrijf zich laat ondersteunen door een accountantskantoor.

PVV-voorman Wilders en de leiders van de andere coalitiepartijen VVD, NSC en BBB hebben vandaag niet gereageerd op het NRC-artikel.