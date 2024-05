Nederlandse 3x3-basketbalsters ondanks zege op Israël niet naar de Spelen

De Nederlandse 3x3-basketbalsters gaan niet naar de Olympische Spelen. Nederland won op het derde en laatste olympische kwalificatietoernooi met 21-18 van Israël, maar werd op doelsaldo achter thuisland Hongarije en Italië derde in de poule.

Dat was niet genoeg voor een plek in de kwartfinales. De winnaar van het kwalificatietoernooi gaat deze zomer naar de Spelen in Parijs.

Bij de eerste twee kwalificatietoernooien ging het ook mis voor Nederland. Een maand geleden verloren de 3x3-basketbalsters in Hongkong in de halve finale van Polen, twee weken geleden bleven ze in Japan steken in de groepsfase.

Bij de vorige Spelen in Tokio, waar 3x3-basketbal voor het eerst op het programma stond, lukte het de Nederlandse vrouwen ook niet om zich te plaatsen.

Geen hulp van Hongaren

Het Oranje van Noor Driessen, Loyce Bettonvil, Janis Boonstra en Zoë Slagter deed tegen Israël dus wel wat het moest doen, hoewel de wedstrijd slecht werd begonnen. Zeker op de behendige Dor Saar had het team veel te weinig grip. Israël had tot de pauze het initiatief en kwam mede dankzij een aantal knappe driepunters op voorsprong.

Na de break had Nederland het verdedigend veel beter op orde en via een paar goede lay-ups kwam het net op tijd langszij. Uiteindelijk werd de wedstrijd uitgeworpen (als een team 21 punten haalt beslist dat de wedstrijd).

Daarna was het wachten op de partij tussen thuisland Hongarije en Italië. Een zege voor de Hongaren was vanuit Nederlands perspectief het beste geweest, maar Italië won met 19-18.