Vanavond op tv: Dringend manschappen nodig Oekraïne • Registratie arbeidsmigranten

Registratie arbeidsmigranten

Het aanpakken van malafide uitzendbureaus blijft een heet hangijzer in de politiek. Eén van de problemen is dat arbeidsmigranten zich vaak niet inschrijven bij de gemeente. Als mensen dat niet doen, kunnen ze bijvoorbeeld moeilijker of geen medische zorg krijgen. En hierdoor kunnen er veel te veel mensen op één adres wonen. Gemeenten zitten daardoor met de handen in het haar.