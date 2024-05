Swiatek grijpt ook de titel in Rome en wint net als in Madrid van Sabalenka

Voor Swiatek was het haar 25ste finale, waarvan ze er liefst 21 won. Sabalenka blijft na 28 finales op 14 titels staan.

Indrukwekkende cijfers

Ook de cijfers van Swiatek in Rome zijn indrukwekkend: ze deed vijf keer mee in de Italiaanse hoofdstad en won het toernooi drie keer. Vorig jaar moest ze in de kwartfinales geblesseerd opgeven tegen Jelena Rybakina.

In 2020 leed ze - toen nog als nummer 51 van de wereld - feitelijk haar enige verliespartij in Rome, in de eerste ronde tegen Arantxa Rus.