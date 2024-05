FC Emmen langs sterker Dordrecht, NAC volgende horde op weg naar promotie

FC Emmen heeft zich door een 0-1 zege op bezoek bij FC Dordrecht geplaatst voor de halve finales van de play-offs voor promotie. Een late goal van Vicente Besuijen was na een 2-2 gelijkspel in het heenduel voldoende voor de Emmenaren.

In de halve finales wacht NAC Breda, dat in de eerste ronde afrekende met Roda JC. De wedstrijden tussen Emmen en NAC staan voor komende dinsdag en zaterdag gepland.

Over twee duels was FC Dordrecht de betere ploeg, maar Emmen werd steevast gered door de uitblinkende Eric Oelschlägel. Uiteindelijk was het Besuijen, die in het heenduel scoorde en vandaag ook weer sterk speelde, die zijn ploeg naar de volgende ronde schoot.

De andere halve finale gaat tussen de nummer zestien uit de eredivisie (Excelsior of RKC) en de winnaar van De Graafschap tegen ADO.

Spanning

Het spel van Dordrecht oogde voor de rust, mogelijk door de spanning, veel minder frivool dan gebruikelijk dit seizoen. Toch had de thuisploeg wel de overhand en waren ook de beste kansen voor Dordt.