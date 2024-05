Buurt kijkt nog één keertje: IJsselhallen Zwolle worden gedemonteerd

Speciaal voor omwonenden was het vandaag nog één keertje open dag in de IJsselhallen in Zwolle. Zij konden met eigen ogen zien hoe ver de sloop is gevorderd en ook afscheid nemen. Want vanaf maandag gaat de betonschaar erin en worden de legendarische hallen gedemonteerd. Op de plek van de IJsselhallen komen woningen.

"Als jongen van 16 liep ik hier op de veemarkt. Het is mooi om hier nog een laatste keer te zijn", vertelt een van de buurtbewoners bij regionale omroep Oost. Anderen halen herinneringen op aan massaal bezochte popconcerten van Golden Earring, Status Quo of de Belgische meidengroep K3.

De geschiedenis van de IJsselhallen gaat niet eens zo ver terug. In 1972 werd de eerste IJsselhal gebouwd om de wekelijkse veemarkt onderdak te bieden. In 1985 kwam er een tweede hal bij en in 1990 volgden nog eens twee hallen.

Het aantal evenementen nam daardoor flink toe. Naast popconcerten vonden er evenementen plaats zoals het jaarlijkse Nederlandse IJsbeelden Festival. Dat werd ook dit jaar nog in de hallen georganiseerd. Holiday On Ice werd er opgevoerd en bouwfanaten konden er Lego World bezoeken.

De IJsselhallen trokken jaarlijks doorgaans 400.000 tot 500.000 bezoekers. In een deel van het complex zijn ook geregeld asielzoekers opgevangen. De GGD gebruikte de hallen als test- en vaccinatiecentrum tijdens de coronapandemie.

Lelijkste plek van Nederland

Betrokkenen zagen allang in dat sloop van de hallen onvermijdelijk was. De wekelijkse veemarkt moest in 2001 sluiten uit angst voor het overbrengen van veeziektes, meldt het Zwolse stadsmuseum Anno.

Daarmee verdween niet alleen de grootste publiekstrekker, ook de buurt verkommerde. Cafeetjes en restaurants konden het hoofd niet boven water houden en sloten. Leegstaande gebouwen om de hallen heen werden met graffiti bespoten. In 2012 noemde de VPRO de IJsselhallen de lelijkste plek van Nederland.