Leverkusen klaart huzarenstukje en sluit Bundesliga-seizoen ongeslagen af

Bayer Leverkusen heeft het huzarenstukje in de Bundesliga geklaard. De eerste landstitel was al een tijdje binnen, maar die is van extra glans voorzien door de ongeslagen status die de ploeg van Xabi Alonso op de laatste competitiedag heeft behouden door de 2-1 zege op FC Augsburg.

Nooit eerder kreeg een club het voor elkaar om een heel seizoen zonder nederlaag te blijven in de Bundesliga, die in de jaargang 1963/1964 z'n eerste editie beleefde.

Onderin viel het doek voor FC Köln, dat sowieso moest winnen om nog een kans op lijfsbehoud te hebben. FC Heidenheim bleek geen boodschap te hebben aan de sores van de gasten en trakteerde de eigen fans op een 4-1 overwinning.