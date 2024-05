Fietser (56) overleden na mogelijk opzettelijke aanrijding door ANWB-busje

De 56-jarige fietser die donderdag in Eindhoven werd aangereden door een busje van de ANWB Wegenwacht is vandaag aan zijn verwondingen overleden.

De 58-jarige automonteur van de pechhulp werd na de aanrijding opgepakt omdat de politie vermoedde dat hij met opzet op de fietser is ingereden. De aangehouden bestuurder zit nog vast, meldt de politie aan Omroep Brabant.

De aanrijding vond afgelopen donderdag rond 17.30 uur plaats op de Van Minderhoutstraat in Eindhoven. De fietser raakte toen zwaargewond. De politie pakte de 58-jarige man vrijwel meteen op. De ANWB bevestigde even later dat de verdachte inderdaad een medewerker is.

Na de aanrijding was de Van Minderhoutstraat donderdag urenlang afgesloten voor politieonderzoek. De recherche bekeek camerabeelden en sprak met getuigen. Het busje van de Wegenwacht en de fiets van het slachtoffer werden in beslag genomen voor verder onderzoek. Tot nu toe is onduidelijk welk motief de man kan hebben gehad om de fietser opzettelijk aan te rijden.