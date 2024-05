Geen zesde zege voor favoriet Groenewegen in Veenendaal-Veenendaal, Gudmestad verrast

Dylan Groenewegen is er niet in geslaagd om voor de zesde keer in zijn loopbaan de eendagskoers Veenendaal-Veenendaal te winnen. Groenewegen werd in de massasprint verrassend geklopt door de Noor Tord Gudmestad, die de zege pakte.

Groenewegen eindigde als derde, want ook de Belg Simon Dehairs uit de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck bleef hem voor.

Recordwinnaar

Groenewegen schreef de voorbije twee edities op zijn naam en gold ook dit jaar als favoriet voor de zege. Met vijf overwinningen in totaal is de 30-jarige kopman van Team Jayco AlUla bovendien recordwinnaar in Veenendaal.

De voor hem zo vertrouwde wedstrijd rond Veenendaal, waar verder geen topsprinters aan de start stonden, was voor Groenewegen een mooie kans om wat vertrouwen te tanken. Want het seizoen van de Amsterdammer verloopt nog niet zo succesvol.

Hij begon het jaar weliswaar met een zege in de eendagskoers Classica Comunitat Valenciana, maar in de grotere wedstrijden wist hij andere sprinttoppers nog niet te kloppen.